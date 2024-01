FC Bayern: Die Gründe für die Müller-Verlängerung

Thomas Müller hat über seine jüngste Vertragsverlängerung beim FC Bayern gesprochen. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der 34-Jährige: „Es war ein Prozess. Mein Vertrag lief ja bis 2024, was mit der Heim-EM auch ein schönes Karriere-Ende gewesen wäre. Aber die vergangene Saison beim FC Bayern war – sagen wir mal – turbulent.“ Über seine Beweggründe sagt er: „Wenn es den einen Moment gab, dann vielleicht das Frankreich-Spiel unter Rudi Völler. Volles Haus in Dortmund, eine Vorahnung der EM-Stimmung, die Fans waren wieder voll da und mit meinem Tor beim 2:1-Sieg noch eine mitentscheidende Aktion. Da denkst du dir schon: Das macht so viel Spaß, also warum nicht weitermachen?“

Müller ist seit 2009 als Profi bei den Bayern tätig, absolvierte bisher 686 Partien, in denen ihm 237 Tore und 263 Vorlagen gelangen. Eine Liebesgeschichte, die auch nach dem offiziellen Karriereende kein Ende finden wird: „Der FC Bayern München ist ein extrem wichtiger Teil meines Lebens. Dies wird auch so bleiben, wenn ich irgendwann mal nicht mehr spielen werde.“