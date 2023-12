Müller bleibt bei Bayern: Klub-Ikone verlängert bis 2025

Thomas Müller wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern auf Torejagd gehen. Die Klub-Ikone verlängert um ein zusätzliches Jahr bis 2025 und bleibt den Münchnern erhalten. Das ursprünglich gültige Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen. Nun geht seine Ära bei den Bayern noch ein Stückchen weiter.

„Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben – als Mannschaft und als gesamter Klub. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern – und mit hoffentlich noch vielen Titeln“, so Müller.

Präsident Herbert Hainer schwärmt: „Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Er wurde vor den Toren der Stadt geboren, ist in diesem Verein groß geworden und schon während seiner aktiven Zeit eine Legende – das schaffen die Allerwenigsten. Sein Laufweg in die Geschichtsbücher ist mit Rekorden gepflastert. Der FC Bayern wurde von vielen Persönlichkeiten geprägt, und einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben.“

Klub-Ikone und Weltmeister

Fast 700 Pflichtspiele hat Müller im Trikot der Bayern auf dem Buckel. Für den Rekordmeister gehört der Ur-Bayer seit 2009 fest zum Profikader. Unter Louis van Gaal schaffte der Torjäger seinen Durchbruch. Auch in der Nationalmannschaft hinterließ Müller seine Spuren und hat inzwischen 126 Länderspiele gesammelt und wurde 2014 Weltmeister.