Vor Clásico: Hoffnung bei Hazard & Carvajal

Carlo Ancelotti darf im wohl prestigeträchtigsten Spiel der Saison auf zwei Rückkehrer hoffen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sollen Eden Hazard (30) und Daniel Carvajal (29) für den Clásico wieder eine Option sein. Der Spanier könnte sogar in der Startelf stehen.

Carvajal konnte am Donnerstag schon wieder Teile des Mannschaftstraining absolvieren und nahm am gestrigen Freitag, genauso wie Hazard, am kompletten Training teil. Am morgigen Sonntag (16:15 Uhr) trifft der Tabellenzweite auf Barcelona, die momentan auf Platz sieben liegen.