BVB: Dahoud und Can wieder fit

Marco Rose kann wohl in Kürze wieder auf Emre Can und Mo Dahoud setzen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, hat Can seine „Rückenprobleme auskuriert“ und ist am heutigen Sonntag gemeinsam mit Dahoud wieder ins Teamtraining eingestiegen.

Manuel Akanji und Giovanni Reyna haben ebenfalls das Trainingspensum steigern können, ob sie in einer Woche gegen Arminia Bielefeld zur Verfügung stehen werden, bleibt aber offen. Erling Haaland kann seit dem vergangenen Freitag wieder trainieren. Ein Einsatz vor der Länderspielpause Ende des Monats ist aber weiter fraglich.