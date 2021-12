Neuer Assistent für Rangnick

Ralf Rangnick darf ein neues Mitglied in seinem Trainerstab begrüßen. Wie Manchester United bekanntgibt, wechselt Ewan Sharp von Rangnicks altem Arbeitgeber Lokomotiv Moskau zu den Red Devils. Der Schotte wird neben seiner Rolle als Co-Trainer auch für die Analyse zuständig sein.

Sharp folgt auf Kieran McKenna, der am Montag United in Richtung Drittligist Ipswich Town verließ, um dort das Cheftraineramt zu übernehmen. Zuvor war Sharp unter anderem für die New York Red Bulls tätig. Mit Chris Armas findet sich bereits ein weiterer Wegbegleiter von Rangnick in Uniteds Trainerteam wieder.