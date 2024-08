Clásico-Triumph für Flick | Haaland ist immer noch da

Flick ist „das einzig Wahre“

Der FC Barcelona hat am gestrigen Samstag während seiner USA-Tour den ersten Clásico der neuen Saison mit 2:1 gegen Real Madrid gewonnen. Held des Abends war Pau Víctor (22), der beide Tore für die Katalanen erzielte, die das Spiel vollkommen zurecht für sich entschieden. Die internationale Presse wertet den erneuten Erfolg in der Vorbereitung als klares Zeichen, dass der neue Trainer Hansi Flick bei Barça auf dem richtigen Kurs ist. „Es war ein weiterer großer Sieg für Flick, nachdem Barcelona Anfang der Woche auch Premier League-Meister Manchester City besiegt hatte“, schreibt die ‚Daily Mail‘. „Barcelona zeigte Real, warum es in dieser Saison in La Liga nicht mehr so einfach wird.“

Das Lob richtet sich vor allem an den Coach, auf dem auch in Barcelona viele Hoffnungen ruhen. „Seit Ernesto Valverde 2020 nach zwei LaLiga-Titeln und einer Copa del Rey entlassen wurde, hat Barcelona eine ziemlich trostlose Serie von Trainern hinter sich. Doch mit Flick haben sie jetzt einen Trainer, der bei Bayern München nachweislich erfolgreich war und der einen klaren Plan hat, wie er seine Mannschaft spielen lassen will“, so die englische Tageszeitung. Hansi Flick sei „the real deal“ – das einzig Wahre: „Die Strategie sowohl im Spielaufbau als auch im Pressing ohne Ball war klar zu erkennen, und seine Mannschaft dominierte den größten Teil des Spiels.“

Während der FC Barcelona spielerisch überzeugt, stolpert der englische Meister Manchester City aktuell nur so durch die Saisonvorbereitung in den USA. Zuletzt musste die Mannschaft von Pep Guardiola gegen Celtic (3:4), den AC Mailand (2:3) und eben gegen Barça (1:4 n.E.) drei Testspielniederlagen hintereinander hinnehmen. In der abschließenden Vorbereitungspartie besiegte City Premier League-Konkurrent FC Chelsea jedoch klar mit 4:2 – einmal mehr stach Erling Haaland mit einem Dreierpack heraus. „Haaland ist zurück, falls er jemals weg war“, lobte die ‚Mundo Deportivo‘ die Leistung des Norwegers, der „wie so oft bei den medienwirksamsten Stürmern ständig zu kritisch unter die Lupe genommen wird“.

Auch die ‚Sun‘ war voll des Lobes für den Torjäger: „Haaland hat die Schwächen der Blues schonungslos aufgedeckt und eine weitere Pleite verhindert.“ Trotz der überaus starken Torquote für City steht der 24-Jährige in der englischen Presse immer wieder in der Kritik, da seine unorthodoxe und wuchtige Spielweise angeblich in einem Kontrast zu dem virtuosen Passspiel unter Guardiola steht. „Aber Haaland belehrt die Kritiker wieder mal eines besseren“, so das Boulevardblatt.