Chelsea nimmt Kontakt zu Sesko auf

Benjamin Sesko (21) bleibt eine der heißesten Aktien auf dem diesjährigen Sommertransfermarkt. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat sich der FC Chelsea mittlerweile aus der Deckung gewagt und erste Sondierungsgespräche mit den Beratern des Slowenen geführt.

Gemeinsam mit dem Franzosen Michael Olise (22) in Diensten von Crystal Palace, zu dessen Entourage ebenso bereits Kontakt geknüpft wurde, ist Sesko das Haupttransferziel der Blues. Die Leipziger würden den Topstürmer, der erst vor einem Jahr von RB Salzburg in die Völkerschlachtstadt gewechselt war, nur ungern ziehen lassen. Aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro sind dem Bundesligisten aber die Hände gebunden.