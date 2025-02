FCA-Profi Kabadayi in U-Haft: Neue Details zu den Ermittlungen

Über die Ermittlungen gegen einen Fußballprofi des FC Augsburg sind neue Details ans Licht gekommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelt es sich bei dem derzeit freigestellten Spieler um Yusuf Kabadayi. Die Vorwürfe gegen den 21-Jährigen wiegen schwer. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt die Staatsanwaltschaft Augsburg: „Zu Ihrer Anfrage teile ich mit, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen Fußballprofi des FC Augsburg führt. Gegenstand des Verfahrens ist u. a. der Vorwurf eines von einer Bekannten des Beschuldigten angezeigten Sachverhalts mit sexuellem Hintergrund. Die Ermittlungen laufen. Ich weise darauf hin, dass die Unschuldsvermutung gilt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vergangene Woche wurde deswegen der ‚Augsburger Allgemeinen‘ zufolge sogar ein Haftbefehl gegen Kabadayi erlassen, der daraufhin zwei Nächte in Untersuchungshaft verbringen musste. Der FCA betonte am heutigen Nachmittag per Mitteilung, „dass für den Spieler die Unschuldsvermutung gilt“. Und weiter: „Da es sich um ein laufendes Verfahren im privaten Umfeld des Spielers handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der FCA nicht weiter äußern kann und darf.“ Den Namen wollte Augsburg aus rechtlichen Gründen nicht preisgeben.