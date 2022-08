Meyer findet neuen Klub

Max Meyer und Fenerbahce gehen nach einem Jahr wieder getrennte Wege. Wie der Klub aus Istanbul offiziell bekanntgibt, wurde der bis 2023 datierte Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Seine Karriere setzt Meyer beim FC Luzern fort. Beim Schweizer Erstligisten unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2024. „Ich wollte mich neu orientieren und konnte mich in den Gesprächen mit Remo Meyer und Mario Frick von den Ideen, die man mit mir und der Mannschaft hat, überzeugen“, so Meyer.

„Mit Max Meyer konnten wir einen Spieler verpflichten, der trotz seiner erst 26 Jahre viel Erfahrung mitbringt und eine ideale Ergänzung für unseren Kader darstellt“, sagt Sportchef Remo Meyer, „wir sind überzeugt, dass wir von den Qualitäten von Max profitieren können und Max im Gegenzug seiner Karriere neuen Schwung verleihen kann.“

Bei Fener aussortiert

Meyer war vor knapp einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Köln zu Fener gewechselt. Bei den Türken konnte der 26-Jährige selten überzeugen, kam in zwölf Spielen zum Einsatz und wurde im Winter an den dänischen FC Midtjylland verliehen, der die Kaufoption verstreichen ließ.

Bei Fenerbahce wurde Meyer in der Vorbereitung auf die neue Saison dann in eine separate Trainingsgruppe versetzt. Jetzt soll der Neustart in der Schweiz erfolgen.