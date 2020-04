Mit Labbadia & Windhorst-Millionen: Hertha plant die Attacke

Ab Sommer soll alles besser werden bei Hertha BSC. Sobald die ausgesetzte Spielzeit fortgesetzt wird, wollen sich die Berliner die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sichern und dann einen neuen Angriff auf die oberen Tabellenregionen starten. Klar ist: Eine Seuchensaison wie 2019/20 soll und darf sich nicht wiederholen.

Dies sicherzustellen ist nun der Auftrag von Sportvorstand Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia. Geldgeber Lars Windhorst hat bereits ein weiteres großes Investment von 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt, um den personellen Wünschen des sportlichen Führungsduos zu entsprechen. Hertha kann also trotz Corona wie in den beiden vergangenen Transferperioden auf Shoppingtour gehen.

Suche auf drei Positionen

Vor allem auf drei Positionen wird laut ‚Bild‘ gefahndet: Ein neuer Torhüter soll kommen, ein Rechtsverteidiger und ein offensiver Flügelspieler. Der Kreis der bekannten Kandidaten hält sich noch in Grenzen, umfasst aber den einen oder anderen prominenten Namen.

Für den Kasten erwägt Hertha eine Leihe von Loris Karius. Der 26-Jährige kämpft nach seinem Doppel-Patzer im Champions League-Finale 2018 um Reputation und ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas ausgeliehen. Eine Rückkehr in bekannte Bundesliga-Gefilde könnte der nächste Schritt zur Rehabilitation des Ex-Mainzers sein. Als Karius-Alternative wurde zuletzt Anderlecht-Keeper Hendrik Van Crombrugge (26) gehandelt.

Draxler zurück im Hertha-Fokus

Für den offensiven Flügel ist die Hertha nach FT-Infos auf Julian Draxler zurückgeschwenkt und hat dem Nationalspieler in Diensten von Paris St. Germain bereits einen Vertragsentwurf übermittelt. Im Januar verlief die Sache noch im Sande, scheint jetzt aber wieder Fahrt aufzunehmen. Beide Seiten müssten sich in erster Linie über das Gehalt einig werden.

Wer verteidigt rechts?

Noch völlig undurchschaubar ist die Situation hinten rechts. Borussia Dortmunds Leihgabe Marius Wolf (24) kann für stolze 20 Millionen Euro festverpflichtet werden und würde gerne bleiben. Nachhaltig empfehlen konnte sich der Blondschopf aber noch nicht. Im Winter kursierten auch mal Gerüchte über eine Rückkehr von Valentino Lazaro (24), der derzeit von Inter Mailand an Newcastle United verliehen ist. Weitere Kandidaten dürften derzeit diskutiert werden.