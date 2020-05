RB: Champions League oder Verkäufe

RB Leipzig hat in dieser Saison mit der Qualifikation für die Champions League ein klares Ziel. Vorstandschef Oliver Mintzlaff fordert in der ‚Sport Bild‘: „Jetzt gilt es, die erfolgreichste Saison der jungen Bundesliga-Historie hinzulegen: Neben dem bereits sicheren Viertelfinale in der Champions League auch wieder die Qualifikation für die Königsklasse in der nächsten Saison zu schaffen. Das muss der nächste Step sein, der dann großen Impact auf unser Gesamt-Business hat.“

Sollte der erneute Sprung in die Königsklasse verpasst werden, drohen dem Klub mehrere Konsequenzen. Die geplante Verbesserung der Infrastruktur des Vereins müsste auf Eis gelegt werden. Zudem müsste mit Spielerverkäufen ein finanzielles Loch von bis zu 60 Millionen Euro gestopft werden.