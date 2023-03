FC Bayern: Nübel erhält positive Signale

Alexander Nübel ist bei der AS Monaco die klare Nummer eins und verpasste weder in der Europa League noch in der Ligue 1 eine einzige Spielminute. Damit bringt sich der 26-jährige Torhüter in eine optimale Position, um bei seiner Rückkehr an die Säbener Straße auch beim FC Bayern durchzustarten. Aus Sicht des Rekordmeisters versucht man derweil, die etwas belastete Beziehung zum designierten Nachfolger von Manuel Neuer (36) zu kitten.

Nach Informationen von ‚Sport1‘ nahm Bayerns neuer Torwarttrainer Michael Rechner nun Kontakt zu Nübel auf, um sich nach ihm zu erkundigen. Damit will der Tabellenführer der Bundesliga offenbar ein Zeichen an Nübel senden, der mit Rechners Vorgänger Toni Tapalovic auf Kriegsfuß stand. Die Situation in München hat sich verändert – das soll wohl auch Nübel im fernen Fürstentum spüren.

Mit Yann Sommer (34) im Tor und Neuer im Lazarett möchten sich die Verantwortlichen des deutschen Serienmeisters alle Optionen auf der Position zwischen den Pfosten offen lassen. Die Annäherungsversuche zu Nübel sowie die Einstellung eines neuen Torwarttrainers sind Signale, die im Lager des Ex-Schalkers mit Sicherheit wohlwollend zur Kenntnis genommen werden.