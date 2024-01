Medizincheck: Abwehr-Talent Malatini vor Bundesliga-Wechsel

Frank Baumann kündigte bereits Wintertransfers an. Der Geschäftsführer von Werder Bremen sagte gegenüber der ‚DeichStube‘: „Wir werden in der Dreierkette etwas machen, um auf den Ausfall von Amos Pieper zu reagieren.“ Vieles deutet darauf hin, dass in der Sache bald schon Vollzug gemeldet werden kann.

Wie die ‚Bild‘-Zeitung berichtet, steht Werder vor der Verpflichtung von Julián Malatini. Der 22-jährige Argentinier von Defensa y Justicia befinde sich bereits auf dem Weg nach Deutschland, um den Medizincheck zu absolvieren. In Bremen winkt dem Defensivakteur ein Vierjahresvertrag. Vom argentinischen Verband gab es bereits eine Meldung, dass Malatini die Olympiamannschaft verlassen hat, um einen Transfer abzuschließen.

Der 1,91 Meter Abwehrhüne kommt bei seinem derzeitigen Arbeitgeber vorwiegend als Innenverteidiger zum Einsatz und darf deswegen als direkter Ersatz für Pieper angesehen werden. Malatini hat jedoch auch schon zahlreiche Partien als Rechtsverteidiger auf dem Konto und kann auch diese Position bekleiden.