Union verleiht Ogbemudla

von Daniel del Federico
1 min.
Horst Heldt auf einer PK @Maxppp

Union Berlin hat den Vertrag mit Oluwaseun Ogbemudla verlängert. Wie die Köpenicker im gleichen Atemzug mitteilen, wird der 19-Jährige bis Saisonende an Waldhof Mannheim verliehen. Der Innenverteidiger soll in der dritten Liga die nötige Spielpraxis sammeln. Zur genauen Vertragslaufzeit macht der Bundesligist keine Angabe.

1. FC Union Berlin
Neuer Vertrag, neue Aufgabe.

Oluwaseun #Ogbemudia hat seinen Vertrag beim 1. #FCUnion Berlin verlängert und wird in der Rückrunde Spielpraxis in der 3. Liga sammeln: per Leihe geht’s für den 19-Jährigen vorübergehend zum SV Waldhof Mannheim: 🔗

Viel Erfolg für die Zeit in Mannheim, Olu! ❤️🤍🤞
Ogbemudla war im Sommer 2023 aus dem Nachwuchs des FC St. Paulis zu den Eisernen gewechselt, wartet dort aber noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. Geschäftsführer Horst Heldt setzt große Hoffnungen in den Defensivspieler: „Wir sind von Olus Potenzial überzeugt, daher haben wir uns mit ihm auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Jetzt werden wir die kommenden sechs Monate genau beobachten und hoffen, dass Olu seine Einsatzzeiten bekommt und mit neuen Erfahrungen zu uns zurückkehrt.“

