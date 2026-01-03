Union verleiht Ogbemudla

Union Berlin hat den Vertrag mit Oluwaseun Ogbemudla verlängert. Wie die Köpenicker im gleichen Atemzug mitteilen, wird der 19-Jährige bis Saisonende an Waldhof Mannheim verliehen. Der Innenverteidiger soll in der dritten Liga die nötige Spielpraxis sammeln. Zur genauen Vertragslaufzeit macht der Bundesligist keine Angabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ogbemudla war im Sommer 2023 aus dem Nachwuchs des FC St. Paulis zu den Eisernen gewechselt, wartet dort aber noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. Geschäftsführer Horst Heldt setzt große Hoffnungen in den Defensivspieler: „Wir sind von Olus Potenzial überzeugt, daher haben wir uns mit ihm auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Jetzt werden wir die kommenden sechs Monate genau beobachten und hoffen, dass Olu seine Einsatzzeiten bekommt und mit neuen Erfahrungen zu uns zurückkehrt.“