Atlético holt neuen Stürmer

Atlético Madrid verstärkt die Offensive mit Samu Omorodion. Der 19-jährige Stürmer kommt vom FC Granada und erhält bei den Rojiblancos einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurios: Am ersten Spieltag in der spanischen Liga traf der Youngster beim 1:3 ausgerechnet gegen seinen neuen Arbeitgeber. In der vergangenen Saison kam der wuchtige Stürmer für die zweite Mannschaft von Granada zum Einsatz und verbuchte in 33 Spielen 18 Tore.