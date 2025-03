Koundé spricht über Duell mit Dortmund

Auf der vereinseigenen Homepage stand Jules Koundé vom FC Barcelona in einem Interview Rede und Antwort. Dabei wurde der französische Verteidiger auch zum bevorstehenden Viertelfinale (9. März und 15. März) in der Königsklasse gegen Borussia Dortmund befragt. „Sie sind eine Mannschaft mit viel Tempo in der Offensive, sehr schnell“, stellt der 26-Jährige heraus.

Auch Serhou Guirassy findet – wenn auch nicht namentlich – Erwähnung beim Nationalspieler: „Sie haben außerdem eine sehr bewegliche Nummer neun, die Räume findet und den Ball gut halten kann.“ Mit Rückblick auf die Begegnung beider Teams in der Champions League-Ligaphase weiß der 26-Jährige, was auf ihn zukommt: „Wir trafen in der Ligaphase aufeinander und haben gewonnen, aber es war hart. Das wird es wieder sein; uns erwarten zwei harte Spiele, in denen wir unser Bestes geben müssen.“