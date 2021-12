Bericht: Milan bereitet Botman-Angebot vor

Der AC Mailand bereitet offenbar ein Angebot für Sven Botman von OSC Lille vor. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wollen die Rossoneri den niederländischen Verteidiger im Januar ausleihen. Das Geschäft soll außerdem eine Kaufoption beinhalten, um den 21-Jährigen im nächsten Sommer festverpflichten zu können.

Botman steht noch bis 2025 in Lille unter Vertrag. Sein derzeitiger Arbeitgeber stellt sich dem Bericht zufolge noch quer, will den 1,95 Meter großen Linksfuß behalten respektive nur bei einem sehr lukrativen Angebot über mindestens 30 Millionen Euro für einen permanenten Transfer an den Verhandlungstisch kommen. Mit Atalanta Bergamo und Newcastle United hat Milan außerdem zwei Konkurrenten im Werben um Botman.