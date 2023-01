Ajax, Dortmund & Mailand an Godts dran

Borussia Dortmund hat scheinbar das nächste Juwel auf dem Radar. Laut ‚De Telegraaf‘ zeigen die Schwarz-Gelben Interesse am talentierten Linksaußen Mika Godts von Jong Genk, dem Reserveteam des KRC Genk. Neben den Dortmundern sei insbesondere Ajax Amsterdam an den Diensten des 17-Jährigen interessiert.

Doch auch der AC Mailand und die „halbe“ Premier League verfolge die Situation des belgischen U17-Nationalspielers ganz genau. Wie konkret die Bemühungen des BVB sind, lässt die Tageszeitung offen. Die Amsterdamer seien dagegen bereit, eine Ablösesumme zu zahlen, um das Talent zeitnah an Bord zu holen.

Stand jetzt komme ein Transfer für Genk ohnehin nicht in Frage. Ob der belgische Erstligist an seinem Veto festhält, bleibt aber abzuwarten. Godts‘ Vertrag beim KRC endet im Sommer. In der laufenden Saison war der Rechtsfuß für das Reserveteam der Belgier in 17 Ligaspielen bislang an sieben Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, eine Vorlage).

Dortmund sucht auf dem Flügel

Davon abgesehen macht es jedenfalls den Eindruck, als würde der BVB vermehrt Verstärkung für die Außenbahnen suchen. ‚TalkSPORT‘ hatte am heutigen Montag berichtet, das sich die Borussen mit Flügelstürmer Anthony Elanga von Manchester United beschäftigen.