Regensburg holt Stojanovic

Dejan Stojanovic spielt auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Bis 2024 unterschreibt der Torhüter beim SSV Jahn Regensburg. Der 28-Jährige war in der vergangenen Saison vom FC Middlesbrough an den FC Ingolstadt verliehen. Zu den Ablösemodalitäten macht Regensburg keine Angaben. Beim Jahn wird Stojanovic voraussichtlich Alexander Meyer beerben, der vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht.

Geschäftsführer Sport Roger Stilz hält große Stücke auf den österreichischen Schlussmann: „Wir sind glücklich, dass wir Dejan für uns gewinnen konnten. Mit ihm haben wir einen Torwart verpflichten können, der zum einen schon mehrfach nachgewiesen hat, über welche Qualitäten er verfügt, zum anderen sind wir überzeugt davon, dass seine persönliche und sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“