Angebote abgelehnt: Marmoush will in Wolfsburg spielen

Omar Marmoush will sich beim VfL Wolfsburg durchsetzen. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ erklärt der trickreiche Flügelspieler, er brauche „nur meine Chance“. Angebote anderer Klubs lagen offenbar vor, wurden vom 22-Jährigen aber abgelehnt. Sein Ziel ist klar: „Ich will mich hier durchsetzen und so oft wie möglich in der Startelf stehen.“

In der vergangenen Saison spielte Marmoush für den FC St. Pauli in Liga zwei und war wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Die Spielpraxis half dem Rechtsfuß in seiner Entwicklung. Das attestierte auch VfL-Sportchef Jörg Schmadtke: „Omar hat einen Sprung gemacht, ihm hat die Leihe gutgetan – das sieht man.“ Einen Ausweg hält sich Marmoush aber offen. Falls die Spielminuten in Wolfsburg nicht ausreichen, „gehe ich vielleicht andere Wege“, so der ambitionierte Ägypter.