Türkei baggert an DFB-Talent

Der türkische Fußballverband (TFF) möchte den deutschen U20-Nationalspieler Muhammed Damar von einem Verbandswechsel überzeugen. Nach FT-Informationen versucht der TFF, den kreativen Mittelfeldspieler abzuwerben. Damar besitzt neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft, spielt allerdings bereits seit der U18 für den DFB.

Noch bis zum Sommer ist der offensive Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg verliehen. Für den Klub aus dem Saarland erzielte der 20-Jährige in dieser Saison in 20 Pflichtspielen fünf Treffer und bereitete fünf weitere vor. In Hoffenheim steht Damar noch bis 2026 unter Vertrag. Die Kraichgauer wiederum würden Damar am liebsten weiter beim DFB sehen und versuchen ihrerseits, das Arbeitspapier mit dem Eigengewächs vorzeitig zu verlängern.