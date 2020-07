Bericht: Dudziak bleibt beim HSV

Jeremy Dudziak hält dem Hamburger SV die Treue. Der ‚Bild‘ zufolge macht der Mittelfeldallrounder keinen Gebrauch von seiner zwei Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel, die am morgigen Mittwoch ihre Gültigkeit verliert. Der VfL Wolfsburg soll sich mit Dudziak beschäftigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem Gespräch mit Daniel Thioune geht Dudziak nun aber in eine weitere Zweitligasaison, so das Blatt. Der neue HSV-Trainer habe den 24-Jährigen von einem Verbleib überzeugt und ihm eine Führungsrolle in Aussicht gestellt. 2019 war Dudziak vom Stadtrivalen FC St. Pauli zu den Rothosen gekommen.