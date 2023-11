Nächster Großklub will Schalkes Ouédraogo

Das Interesse an Assan Ouédraogo wird größer und größer. Mit Juventus Turin ist laut ‚Sky‘ ein dritter Verein aus Italien hinter dem Toptalent des FC Schalke her. Die Alte Dame gesellt sich damit zu ihren Serie A-Rivalen AC und Inter Mailand. Aber auch in England und natürlich Deutschland begeistert der 17-Jährige die Klubfunktionäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Bayern München, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben mindestens vier Bundesligisten die Fühler nach Ouédraogo ausgestreckt. Der Mittelfeld-Youngster ist vertraglich noch bis 2027 an S04 gebunden und will zumindest bis Saisonende bleiben. Danach kann er die Königsblauen per Ausstiegsklausel (bis zu 15 Millionen für deutsche Vereine) verlassen.