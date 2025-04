Bayer 04: Stepanov vor Zweitliga-Leihe

Artem Stepanov wird Bayer Leverkusen im Sommer auf Leihbasis verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 17-Jährige vor einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Demzufolge ist zeitnah mit der Unterschrift zu rechnen, eine Kaufoption soll nicht in den Deal inkludiert werden.

Der ukrainische Mittelstürmer war 2022 von Shakhtar Donezk zur Werkself gewechselt und feierte im vergangenen November beim 5:0-Sieg gegen RB Salzburg in der Champions League sein Profidebüt. In der Bundesliga wartet Stepanov noch auf seinen ersten Einsatz. Der ukrainische U19-Nationalspieler, der erst im Januar seinen Kontrakt in Leverkusen über 2027 hinaus verlängerte, wurde zuletzt auch mit dem 1. FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht.