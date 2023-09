Enrique: „Ndour wird seine Minuten bekommen“

Luis Enrique hat sich zur Situation von Cher Ndour geäußert. „Er steht immer zur Verfügung, ich bin sicher, dass er über die ganze Saison seine Minuten bekommen wird. Es ist klar, dass in einem Kader mit 23 Spielern nicht für alle Platz ist. Aber die jungen Spieler haben die Fähigkeit, neue Dinge zu lernen, die wir von ihnen verlangen. Er ist ein Spieler der Zukunft“, erklärte Enrique auf der heutigen Pressekonferenz.

Ndour wechselte in der vergangenen Transferperiode ablösefrei von Benfica Lissabon zu Paris St. Germain – seitdem wurde der 19-jährige Mittelfeldspieler aber in nur einem Spiel in der französischen Liga eingesetzt. Beim französischen Hauptstadtklub besitzt Ndour ein Arbeitspapier bis 2028.