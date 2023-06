Bei zwei Klubs angeboten: Ex-Barça-Profi in die Bundesliga?

Bislang lief Munir El Haddadi (27) ausschließlich in Spanien auf. Nach seiner Ausbildung in der berühmten La Masia-Akademie vom FC Barcelona sammelte der elffache marokkanische Nationalspieler Erfahrung in 200 Erst- und 28 Zweitligaspielen. Sein Vertrag beim FC Getafe läuft nun aus. Das macht den Angreifer attraktiv für zahlreiche Vereine – auch im Ausland.

Nach FT-Informationen wurde Munir bei Eintracht Frankfurt und beim SC Freiburg angeboten. Die beiden Europapokalteilnehmer der kommenden Spielzeit eruieren derzeit, ob eine Verpflichtung infrage kommt. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler könnte für beide Bundesligisten eine Verstärkung für die Breite des Kaders sein. Mit Blick auf die Dreifachbelastung, die Frankfurt sowie Freiburg meistern müssen, womöglich eine ernstzunehmende Option.

Natürlich mischen aber auch spanische Vereine im Werben um die Unterschrift des einstigen Barça-Spielers mit. Zudem finden Gespräche mit Interessenten aus anderen europäischen Topligen statt. In der abgelaufenen Spielzeit war Munir wettbewerbsübergreifend an acht Treffern beteiligt (sieben Tore, ein Assist). Während seiner Zeit bei Barcelona war er unter anderem an einem Champions League-Sieg und dem Gewinn der FIFA Klub-WM beteiligt.