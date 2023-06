Entscheidung bei Güler?

Arda Güler sieht seine Zukunft angeblich in La Liga. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, möchte das 18-jährige Ausnahmetalent von Fenerbahce am liebsten zum FC Sevilla wechseln. Der Europa League-Sieger ist einer von vielen Klubs, die Interesse am offensiven Mittelfeldspieler zeigen. Auch Real Madrid, der FC Barcelona, Paris St. Germain, Manchester United, Bayer Leverkusen, Benfica Lissabon und der AC Mailand haben die Fühler ausgestreckt.

Problematisch für Sevilla sind allerdings die Kosten einer möglichen Verpflichtung. Güler ist für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro zu haben. Der Youngster war in der abgelaufenen Saison in 35 Pflichtspielen an 13 Toren (sechs Treffer, sieben Assists) direkt beteiligt.

