Kroos droht PSG-Aus

Toni Kroos droht das Champions League-Achtelfinalrückspiel von Real Madrid gegen Paris St. Germain am 9. März (21 Uhr) zu verpassen. Spanischen Medienberichten zufolge laboriert der ehemalige deutsche Nationalspieler an einer Verletzung der Kniesehne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das anstehende La Liga-Spiel gegen Real Sociedad am Samstag (21 Uhr) falle Kroos sicher aus. Eine Mitteilung der Königlichen fehlt bislang. Das Hinspiel in Paris verlor Real in letzter Minute mit 0:1, anschließend äußerte sich Kroos kritisch zur Leistung seines Teams.