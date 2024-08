Ungewöhnliche Maßnahme: So will Bayern Coman loswerden

In der Offensive hat der FC Bayern mit der Verpflichtung von Michael Olise (22) von Crystal Palace schon nachgelegt. Désiré Doué (19) von Stade Rennes soll zusätzlich noch kommen. Der Kader auf den Angriffspositionen ist demnach überbesetzt. Um Platz zu schaffen, zeigen die Münchner Bereitschaft zu einem ungewöhnlichen Schritt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ würden die Bayern Kingsley Coman auch per Leihe abgeben. Idealerweise mit eingebauter Kaufpflicht. Ein sofortiger Verkauf, um Einnahmen zu generieren, ist also nicht vonnöten. Der 28-jährige Flügelstürmer steht an der Säbener Straße noch bis 2027 unter Vertrag. Langfristig planen Sportvorstand Max Eberl und seine Kollegen aber offenbar nicht mehr mit dem verletzungsanfälligen Nationalspieler.

Lese-Tipp

RB-Deal & Bayern-Absage: Xavi sorgt für Klarheit

Grund für diese Maßnahme ist wohl die schwierige Lage bezüglich des Bayern-Kaders. Spieler wie Coman, Leroy Sané (28), Serge Gnabry (29), Joshua Kimmich (29) oder Leon Goretzka (29) sind allesamt mit hochdotierten Verträgen ausgestattet und im Zuge des angedachten Kaderumbruchs nicht leicht bei anderen Klubs unterzubringen.