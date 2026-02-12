Vieira: HSV-Verbleib „eine der Optionen“

Fábio Vieira kann sich einen Verbleib beim Hamburger SV durchaus vorstellen. „In Hamburg zu bleiben, ist eine der Optionen. Sie haben ja auch eine Kaufoption. Wenn der Klub sie ziehen sollte, gilt weiterhin, dass es mir hier in Hamburg und in der Bundesliga gefällt. Aber das sind Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Wir werden sehen, was im Sommer passiert“, lässt sich der 25-jährige Spielmacher von der ‚Bild‘ zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vieira ist vom FC Arsenal an den HSV verliehen, der über eine Kaufoption von 20 Millionen Euro verfügt. Dass die Hanseaten diese Summe finanziell stemmen können, ist unwahrscheinlich. Zuletzt gab es jedoch Anlass zur Hoffnung. „Noch habe ich keine Idee, was am Saisonende passieren wird. Mein Fokus liegt auf dem HSV. Aber grundsätzlich habe ich bis 2027 Vertrag bei Arsenal, das werde ich respektieren“, so Vieira, „aktuell bin ich in Hamburg und konzentriere mich zu 100 Prozent darauf, eine gute Saison zu spielen. Ich fühle mich wohl und bin froh, dass ich hier bin. Meine Verantwortung ist es, jetzt alles für die Raute zu geben.“