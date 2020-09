König CR7 | Koemans zehn Gebote

CR7 wird gefeiert

Cristiano Ronaldo hat sich mal wieder in die Geschichtsbücher eingetragen. Im gestrigen Nations League-Spiel gegen Schweden (2:0) erzielte der Superstar seine Tore 100 und 101 in der portugiesischen Nationalmannschaft und hat damit als erster Europäer dreistellig im Nationaltrikot getroffen. Damit ist CR7 nur noch acht Treffer von Rekordhalter Ali Daei (109 Treffer für den Iran) entfernt. Die portugiesische Presse huldigt ihrem besten Spieler: Laut ‚A Bola‘ ist Cristiano „unübertroffen“ für den ‚Correio de Mahna‘, „ein König“ und dem ‚Jornal de Notícias‘ zufolge ist Ronaldo – in Anspielung auf seinen 101 Treffer – „immer bei 101 Prozent.“

Koemans neue Methode

Ronald Koeman hat den kriselnden FC Barcelona übernommen und zieht gleich die Zügel an. Nach der Schmach im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern (2:8) weht nun ein anderer Wind in der Kabine. Die katalanische ‚Sport‘ nimmt humorvoll Bezug auf Koemans neue Methoden und betitelt diese als „die 10 Gebote“. Die Barça-Spieler sollen künftig wieder mehr körperliche Fitness und Mentalität auf den Platz bringen – Attribute, die den Katalanen in der vergangenen Saison deutlich abgegangen waren. Lionel Messi wird nach wie vor Dreh- und Angelpunkt des Spiels bleiben. Darüber hinaus möchte Koeman das intensive und hohe Pressing, das die Blaugrana über Jahre hinweg auszeichnete, reintegrieren.

Barça und die drei Unerwünschten

Wir bleiben beim FC Barcelona, der sich nach wie vor in der Konsolidierungsphase befindet und die alteingesessene Kaderstruktur aufbricht. Laut der ‚L'Esportiu‘ gibt es „drei Unerwünschte“ bei den Katalanen. Nachdem bereits Ivan Rakitic (zum FC Sevilla) die Koffer packte, stehen mit Arturo Vidal, Samuel Umtiti und Luis Suárez drei Spieler im Kader, die den Verein möglichst bald verlassen sollen. Während Vidal (zu Inter Mailand) und Luis Suárez (zu Juventus Turin) kurz davor sind, den Verein in Richtung Italien zu verlassen, ist Samuel Umtiti Kandidat für eine Rückkehr zu Olympique Lyon. Der Franzose könnte dabei in einen möglichen Deal mit Memphis Depay eingebunden werden, den die Katalanen als Wunschziel für die Offensive ausgemacht haben.