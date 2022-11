Eintracht verkündet 30-Millionen-Deal

Den anhaltenden sportlichen Höhenflug lässt sich Eintracht Frankfurt vom Trikotsponsor Indeed vergolden. Am heutigen Dienstag gab der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem US-Unternehmen bis 2026 offiziell bekannt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, spült der Deal mindestens 30 Millionen Euro in die Kassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der Boulevardzeitung gilt der neue Kontrakt ab sofort und sichert dem Champions League-Achtelfinalisten zehn Millionen Euro pro Jahr. Aufgrund von erfolgsabhängigen Prämien kann die Summe auf bis zu zwölf Millionen Euro anwachsen. Im kommenden Sommer wäre der Vertrag ausgelaufen. Bislang kassierten die Hessen 7,5 Millionen Euro jährlich von Indeed.