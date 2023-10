FC Bayern: Dreesen über Boateng, Müller & Palhinha

Laut Jan-Christian Dreesen hatte die Nicht-Verpflichtung von Jérôme Boateng mehrere Gründe. Der 56-Jährige sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben offen mit ihm gesprochen. Wir haben Ende der Woche anders entschieden – nicht nur aus einer sportlichen Perspektive. Im Gesamtkontext haben wir gemeinsam mit Boateng entschieden, uns gegen eine Verpflichtung auszusprechen. Ich bin sicher, wir haben die richtige Entscheidung gefällt.“

Mehreren Medienberichten zufolge war der ausschlaggebende Grund für den Verzicht auf Boateng, dass dem FC Bayern von Seiten der Fans und der Öffentlichkeit erhebliche Kritik entgegenschlug. Der Innenverteidiger wird sich in Kürze erneut vor Gericht verantworten müssen. Ein Prozess wegen Körperverletzung und Beleidung gegenüber seiner Ex-Freundin wird neu aufgerollt.

Keine Eile bei Müller

Bayern-Urgestein Thomas Müller muss sich derweil noch gedulden, was mögliche Vertragsgespräche anbelangt. Die ‚Bild‘ zitiert Dreesen: „Wir verspüren keinen Druck. Wir haben gesehen, was Thomas für eine wichtige Bedeutung für die Mannschaft hat. Dann werden wir sehen was kommt. Wir haben guten Grund, Thomas hoffentlich noch lange bei uns zu haben.“

Müller, der für die Profis des Rekordmeisters über 670 Mal auf dem Rasen stand, steht nur noch bis zum nächsten Sommer unter Vertrag. Der ‚kicker‘ berichtete Anfang August, dass die Münchner im Oktober oder November die Gespräche mit dem 34-Jährigen aufnehmen wollen. Das Ergebnis sei völlig offen.

Neuer Palhinha-Vorstoß?

Was einen erneuten Anlauf bei João Palhinha angeht, lässt sich Dreesen nicht in die Karten gucken. „Die Situation wie wir sie im letzten Sommer hatten, war ungut. Das Transferfenster geht am 1. Januar auf, von daher ist es zu früh, über Namen zu spekulieren. Aber wir werden sicherlich nicht auf den letzten Drücker agieren“, so der Vorstandsvorsitzende der Bayern.

Zur Erinnerung: Der Transfer des 28-jährigen Sechsers an die Säbener Straße platzte am zurückliegenden Deadline Day am Veto des FC Fulham. Kurz darauf verlängerte der Portugiese seinen Vertrag beim Premier League-Klub. Dem Vernehmen nach tauscht sich der Bundesligaprimus aber nach wie vor mit Palhinha aus.