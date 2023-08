Bayerns Plan mit Neuer & Müller

Auf der gerade abgeschlossenen Asienreise musste der FC Bayern auf seine Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller verzichten. Für eine Vertragsverlängerung über 2024 hinaus konnten sie dort nicht werben – so oder so sollen aber demnächst Gespräche aufgenommen werden.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind diese für Oktober oder November vorgesehen. Bei Offensivspieler Müller völlig ergebnisoffen, auch ein Abschied im kommenden Sommer sei denkbar. Unter Trainer Thomas Tuchel ist der 33-Jährige nicht immer gesetzt.

Anders als Neuer, der nach der Genesung von seinem Beinbruch wieder die Nummer eins im Tor werden soll. Laut dem ‚kicker‘ planen die Bayern sogar noch „die nächsten zwei, drei Jahre“ mit dem heute 37-jährigen Schlussmann zwischen den Pfosten.

Bono soll kommen

Entsprechend sieht der Plan für Neuer also klar eine erneute Vertragsverlängerung vor. Unklar ist derweil nach wie vor, wann der mehrfache Welttorhüter sein Comeback feiern wird. Parallel schaut sich der FCB auch nach einer neuen, starken Nummer zwei um. Yann Sommer (34) will schließlich zu Inter Mailand wechseln. Topkandidat in München ist nach FT-Informationen der Marokkaner Bono vom FC Sevilla.