Bellingham: BVB stach noch weitere Klubs aus

Borussia Dortmund hat im Rennen um Jude Bellingham (17) noch andere Vereine als Manchester United und Bayern München hinter sich gelassen. ‚Sport1‘ berichtet über ein Interesse von Juventus Turin, Ajax Amsterdam sowie des FC Chelsea. Alle drei Klubs hätten hartnäckig gebaggert, nun bekommt jedoch der BVB für 25 Millionen Euro den Zuschlag.

Aufmerksam auf Bellingham wurden die Scouts der Schwarz-Gelben laut dem TV-Sender bei einem Jugend-Wettbewerb in Italien vor 14 Monaten. Damals, im April 2018, trat das Mittelfeld-Juwel bei einem U15-Länderturnier an der Adria-Küste an. Bellingham war Kapitän der englischen Teenie-Truppe und beeindruckte seine Beobachter.