Nagelsmann: Premier League „sehr interessant“

Julian Nagelsmann (33) kann sich vorstellen, in Zukunft einen Verein in der Premier League zu übernehmen. Wie er dem ‚Telegraph‘ verrät, hält er einen Job in der englischen Liga für „sehr interessant“. Es sei „ein großes Ziel, ein großer Manager wie Jürgen Klopp in der Premier League zu werden. Es kann für mich ein Schritt in der Zukunft sein“, führt Nagelsmann weiter aus.

Der Trainer von RB Leipzig verweist aber auch auf seinen bis 2023 gültigen Vertrag, den er erfüllen will. Im Fußball sei es jedoch „nicht einfach, langfristig zu planen“. Auch ein dauerhafter Verbleib in der Bundesliga sei für ihn vorstellbar. Es sei schön, Trainer im eigenen Land zu sein, doch „vielleicht trifft man sich in Zukunft persönlich in der Premier League, wer weiß?“, so der junge Übungsleiter.