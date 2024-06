EM-Aus für Schottlands Tierney

Wie erwartet ist die EM für Schottlands Kieran Tierney gelaufen. John Carver, Co-Trainer der Bravehearts, vermeldete auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 27-jährige Linksverteidiger nach England abreist ist. Beim 1:1 gegen die Schweiz hatte sich Tierney nach rund einer Stunde Spielzeit eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste sogar mit der Trage abtransportiert werden.

In diesem Moment war bereits absehbar, dass das Turnier für Tierney gelaufen ist. Für ihn geht es vorerst beim FC Arsenal weiter. In London steht zunächst die Reha auf dem Programm. Welche Auswirkungen die Verletzung auf die Zukunft des zuletzt an Real Sociedad verliehenen Abwehrspielers hat, bleibt abzuwarten.