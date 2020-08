Gikiewicz: „Mit Union Geschichte geschrieben“

Rafal Gikiewicz blickt gerne auf seine Zeit bei Union Berlin zurück. Der 32-jährige Torhüter sagte am Freitag: „Ich habe mit Union Geschichte geschrieben, wir sind aufgestiegen und haben die Liga gehalten. Nach zwei Jahren wollte Union nicht mehr mit mir arbeiten. Für mich ist es kein Argument, dass ich zu alt bin. Aber so ist das Fußball-Business, das muss ich akzeptieren. Ich hatte eine gute Zeit in Berlin und will nicht gegen den Verein schießen. Mein Herz tut ein bisschen weh. Aber jetzt will ich in Augsburg ein neues Kapitel beginnen.“

Gikiewicz, der mit Union aufgestiegen war und anschließend eine bärenstarke Bundesliga-Saison hinlegt hatte, schloss sich nun dem FC Augsburg an. Mit den Fuggerstädtern trifft er gleich am ersten Spieltag auf seinen Ex-Klub. „Mit Fans wäre es ein heißes Spiel, aber ohne Zuschauer und ohne Stimmung ist es ein bisschen anders. Ich hoffe, dass zumindest ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen. Es wird ein super Tag, ich will mit Augsburg gewinnen. Danach wünsche ich Union alles Gute“, betont Gikiewicz.