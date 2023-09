Real: Siegtorschütze Joselu verzückt Ancelotti

Carlo Ancelotti hat seine Wertschätzung für Sommer-Neuzugang Joselu (33) zum Ausdruck gebracht. Nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen Real Sociedad San Sebastián sagte der Trainer von Real Madrid: „Ich mag Joselu wirklich sehr – er ist eine Garantie für uns.“

Ancelotti weiter: „Er ist sehr wichtig, weil er der einzige mit diesen Qualitäten im Angriff ist. Jemanden wie ihn haben wir in den vergangenen Saisons vermisst.“ Was Ancelotti meint: Joselu ist ein klassischer Strafraumstürmer, der auf Tore spezialisiert ist. So köpfte er etwa auch gestern in der 60. Minute den Siegtreffer.