Medien: Kiel tütet Neuzugang ein

Holstein Kiel steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des slowenischen Nationalspielers David Zec. Laut dem TV-Sender ‚Sportklub‘ überweisen die Störche eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro an Zecs derzeitigen Klub NK Celje aus der ersten slowenischen Liga. Der Betrag kann durch Prämien noch ansteigen. Zecs aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2026. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger gehört in Celje zum Stammpersonal.

Im Januar dieses Jahres wurde er erstmals für die slowenische Nationalmannschaft nominiert und stand bei seinem Debüt im Freundschaftsspiel gegen die USA (1:0) über die volle Distanz auf dem Feld. Für die Europameisterschaft im Sommer wurde der 24-Jährige nicht berücksichtigt. Im Oktober stand Zec zwar erneut im Kader für die Nations League-Partien gegen Norwegen (0:3) und Kasachstan (1:0), kam dort jedoch nicht zum Einsatz. Jetzt folgt offenbar der Sprung in die Bundesliga.