Gladbach tütet Überraschungsdeal ein

Dass Borussia Mönchengladbach dringend weitere Verstärkung benötigt, zeigte am Wochenende das magere und spielerisch schwache 1:1-Unentschieden gegen Kellerkind Werder Bremen. Vor allem aus dem Mittelfeld fehlen die Impulse für die Offensive.

Um das lahmende Angriffsspiel zu beleben, werden die Fohlen auf dem Transfermarkt aktiv und sichern sich am Deadline Day die Dienste von Hugo Bolin. Das berichtet Fabrizio Romano. Demnach überweist Gladbach für den 22-jährigen linken Flügelspieler zwei Millionen Euro an Malmö FF.

Umworbener Nationalspieler

Bolin stammt aus der Jugend des schwedischen Klubs und ist zweifacher Nationalspieler. Für Malmö stand der Rechtsfuß seit 2022 in 103 Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei gelangen dem dynamischen Außenspieler 19 Tore und neun Vorlagen. Auch mehrere Klubs aus der MLS hatten Bolin auf dem Zettel.