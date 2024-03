HSV: Glatzel mit Treuebekenntnis

Mittelstürmer Robert Glatzel hat dem Hamburger SV die Treue geschworen. Im Interview mit dem ‚Hamburger Abendblatt‘ erklärt der 30-Jährige: „Es ist mein größter Wunsch, dass ich mich gar nicht mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Ich fühle mich beim HSV extrem wohl, es würde mir wahnsinnig viel bedeuten, mit diesem Klub aufzusteigen.“ Der 1,90 Meter große Stürmer ist vertraglich noch bis 2027 an die Hamburger gebunden.

Für einen weiteren Verbleib in der Hansestadt spielt darüber hinaus seine Tochter Elea eine wichtige Rolle. „Sie bekommt zunehmend ein Bewusstsein dafür, was es bedeutet umzuziehen und ihr vertrautes Umfeld zurückzulassen“, so Glatzel. Die Rothosen rangieren aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und weisen fünf Punkte Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz auf.