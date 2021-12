Ikoné wechselt nach Florenz

Jonathan Ikoné wagt den Sprung in die italienische Serie A. Wie der OSC Lille offiziell bestätigt, wechselt der Angreifer zum AC Florenz und unterschreibt in der Toskana am 3. Januar seinen Vertrag. Über die Ablösemodalitäten machen die Franzosen keine Angaben.

Laut dem italienischen Transfermarktinsider Fabrizio Romano wird eine Ablöse von 15 Millionen Euro sowie eine etwaige Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent fällig. Bei Lille stand der 23-jährige Franzose noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.