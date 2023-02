City-Abschied: Álvarez hat sich „umgehört“

Gegen den AFC Bournemouth durfte Julián Álvarez in der 15. Minute sein fünftes Ligator bejubeln. Zudem stand der 23-jährige Stürmer das erste Mal seit Anfang Februar in der Startelf von Manchester City. Dass er an Erling Haaland (22) nicht vorbeikommt beziehungsweise generell überschaubare Spielanteile erhält, stößt dem Argentinier jedoch scheinbar zunehmend auf.

Wie der in der Regel gut informierte Journalist César Luis Merlo berichtet, hat sich Álvarez beim FC Barcelona und weiteren namentlich nicht genannten Klubs „umgehört“. Sollte der Rechtsfuß auf absehbare Zeit nicht zum Zug kommen, sei ein Wechsel im Sommer nicht unwahrscheinlich. Zumindest auf Leihbasis könnte er die Citizens verlassen. Ob die Katalanen Interesse an einem solchen Deal haben, ist offen.

Bei Manchester City besitzt der wendige Stürmer noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit haben laut Merlo bislang zu keinem Ergebnis geführt. Die Skyblues ließen sich die Dienste von Álvarez Anfang des vergangenen Jahres etwas über 21 Millionen Euro kosten.