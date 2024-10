Winterwechsel: Wildes Bayern-Gerücht um Rashford

Der FC Bayern soll zum Interessentenkreis für Marcus Rashford gehören. ‚TEAMtalk‘ nennt die Münchner in diesem Zusammenhang neben den französischen Topklubs Paris St. Germain und Olympique Marseille.

Laut dem englischen Portal sei es nicht unmöglich, dass Rashford schon im Winter seinen Heimatklub Manchester United verlässt. Seit Jahren hinken die Red Devils den eigenen Ambitionen hinterher und Rashford ist als Eigengewächs und vermeintlicher Starspieler ein Symbol dafür geworden.

Der Vertrag des 26-jährigen englischen Nationalspielers (60 Länderspiele) läuft erst 2028 aus. Entsprechend würde United sicherlich auf eine stattliche Ablöse pochen. Diese werden im Winter eher selten gezahlt.

Brauchen die Bayern Rashford?

Und ohnehin passt Rashford nicht so recht ins Anforderungsprofil der Bayern. Auf den offensiven Außenbahnen sind die Münchner sowohl in der Spitze als auch in der Breite bestens aufgestellt. Rashford kann auch im Sturmzentrum ran, ist dort aber eher gegen hochstehende Gegner effektiv. Auf diese trifft Bayern selten.