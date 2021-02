Volland war Bayern zu teuer

Niko Kovac wollte Kevin Volland (28) während seiner Zeit als Bayern-Trainer (2018 bis 2019) nach München holen, scheiterte aber am Veto der Vereinsführung. „Vorschläge unterbreite ich als Trainer immer wieder, sie müssen aber angenommen und besprochen werden“, erzählt Kovac bei ‚Sport1‘, „zudem stellt sich immer die Frage: Passt das Gehalt und der Preis? In der Zeit, wo ich in München war, war die Ablösesumme für Kevin viel höher als im vergangenen Sommer, weil er noch länger Vertrag hatte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Volland blieb also in Leverkusen, wechselte dann aber im vergangenen Sommer für elf Millionen Euro zur AS Monaco, wo er heute mit Kovac zusammenarbeitet. Der ASM-Trainer ordnet ein: „Wir hätten ihn damals nicht zu dem Preis bekommen, für den wir ihn nach Monaco geholt haben. Für ihn in diesem Alter ein Backup zu sein, wäre auch nicht einfach gewesen. Robert Lewandowski ist ein Ausnahmekönner, der alle Spiele bestreitet. Deswegen war es beim FC Bayern dann kein Thema mehr.“ In 23 Monaco-Einsätzen war Volland an 20 Toren beteiligt (zwölf Treffer, acht Assists).