M'gladbach: Herrmann hofft auf neuen Vertrag

Patrick Herrmann möchte für den Rest seiner aktiven Laufbahn bei Borussia Mönchengladbach bleiben. „Ich habe ja immer betont, dass ich am liebsten meine gesamte Karriere bei Borussia verbringen würde“, erklärt der 29-Jährige im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ und fügt an: „Aber Corona hat den Fußball sehr verändert und vieles relativiert. Man muss sehen, wie sich alles entwickelt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Herrmanns aktueller Vertrag läuft bis 2022, gerne würde er noch einmal verlängern: „Es kann sein, dass die Situation für mich ein Vorteil ist, was die Verlängerung bei Borussia angeht, aber im Moment haben wir da noch keine weiteren Gespräche geführt. Es ist ja auch noch Zeit. Klar ist: Wenn mein Vertrag endet, bin ich 31, dann will ich noch ein paar Jahre spielen. Am liebsten hier in Gladbach, wenn es aber nicht geht, werden wir sehen, was passiert.“