Mislintat: Kein Endspiel für Matarazzo

Sven Mislintat sieht in der anstehenden Partie gegen den VfL Bochum kein Endspiel für Trainer Pellegrino Matarazzo. „Damit beschäftigen wir uns nicht“, bekräftigt der Sportdirektor des VfB Stuttgart gegenüber der ‚Sport Bild‘, „Rino wird die Mannschaft bestmöglich auf Samstag vorbereiten, und wer ihn dabei beobachten darf, wird feststellen, dass er und sein Trainerteam nichts an Energie und Entschlossenheit verloren haben.“

„Ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen, allen auf dem Platz ruhiges, konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen bei stetig wachsender Unruhe“, so Mislintat weiter. Aktuell sind die Abstiegssorgen des VfB mit nur 18 Punkten auf Platz 17 akut. Die Arbeit mit Matarazzo will der Manager unabhängig von der Ligazugehörigkeit fortfahren: „Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Bundesliga bleiben, deshalb wird sich diese Frage am Ende nicht stellen. Aber an Rino und mir würde es nicht scheitern, also wäre es möglich.“