Topstürmer in die Süper Lig: Gala holt Morata

Àlvaro Morata geht zukünftig in der Türkei auf Torejagd. Wie Galatasaray öffentlich bekanntgibt, wechselt der spanische Nationalstürmer vom AC Mailand an den Bosporus. Der 32-Jährige wird bis Januar 2026 ausgeliehen, Gala sichert sich jedoch eine Kaufoption für den Mittelstürmer in Höhe von acht Millionen Euro. Die Leihgebühr beträgt sechs Millionen Euro.

Morata war erst im Sommer für 13 Millionen Euro von Atlético Madrid zu Milan gewechselt. Beim Serie A-Klub war der abschlussstarke Angreifer Stammspieler, steuerte in 25 Pflichtspielen allerdings nur sechs Treffer bei. Sein Kontrakt bei den Rossoneri läuft noch bis 2028.