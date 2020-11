Bayer 04: Ärger über Länderspiel-Verletzungen

Bayer Leverkusen ist personell schwer gebeutelt, nachdem sich mehrere Spieler auf Länderspielreisen verletzt haben. Vor allem der Fall Carles Aránguiz (31) bringt Geschäftsführer Sport Rudi Völler auf die Palme. „Was die Chilenen machen, ist eine Sauerei“, zürnt der 60-Jährige im Gespräch mit der ‚Bild‘, „auch wenn Spieler angeschlagen sind, müssen sie kommen – und spielen.“ So geschehen beim Leverkusener Kapitän, der in den beiden Länderspielen für Chile im Oktober jeweils 90 Minuten zum Einsatz kam und nun schon seit Wochen aufgrund von Problemen an der Achillessehne ausfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayers kolumbianischer Rechtverteidiger Santiago Arias (28) brach sich bei einem Einsatz für seine Nationalmannschaft das Wadenbein, während sich der Argentinier Exequiel Palacios (22) zuletzt beim 1:1 Paraguay mehrere Brüche an den Lendenwirbeln zuzog. „Verbände haben natürlich ihre Interessen, aber sie dürfen Klub-Spieler nicht durchprügeln“, fordert Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes.